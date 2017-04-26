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ABD'den gelen 'endişeliyiz' çıkışına fotoğraflı yanıt

AB Bakanı Ömer Çelik, TSK'nın Sincar'da PKK'yı vurmasının ardından ABD'den gelen 'Endişeliyiz' açıklamalarını sert tepki gösterdi. Çelik, "PKK'nın Karakoçak'taki kampında Amerikalı komutanların inceleme yaptığını gösteren fotoğrafları işaret etti "Asıl endişe edilmesi gereken durum budur" dedi

ABD'den gelen 'endişeliyiz' çıkışına fotoğraflı yanıt

AB Bakanı Ömer Çelik, TSK'nın Sincar'da PKK'yı vurmasının ardından ABD'den gelen 'Endişeliyiz' açıklamalarını sert tepki gösterdi. Çelik, "PKK'nın Karakoçak'taki kampında Amerikalı komutanların inceleme yaptığını gösteren fotoğrafları işaret etti "Asıl endişe edilmesi gereken durum budur" dedi

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:14
ABD'den gelen 'endişeliyiz' çıkışına fotoğraflı yanıt
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AB Bakanı Ömer Çelik, A haber’de katıldığı yayında AKPM'nin skandal kararı ve TSK'nın PYD ve YPG'yi vurmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.AB Bakanı Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ABD'Lİ KOMUTANIN YPG KAMPLARINI ZİYARETİ

PYD ve YPG'nin Türkiye'nin milli güvenliği için nasıl bir tehdit olduğunu herkes biliyor. Beraber nöbet tutmalar ve fotoğraf vermeleri sakıncalı sonuçlar doğurur. Türkiye bir NATO ülkesi olarak bir terör örgütünün kampını vurmuştur. Bir diğer NATO ülkesi de gidip o kampı ziyaret etmiştir. Asıl endişe edilmesi gereken durum budur.

AKPM'NİN SKANDAL KARARI

İlişkiler eskisi gibi yürümez. Çok enteresam bir tablo. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi. Bu tarihi bir hata zinciri. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmış bir Türkiye var. Politik kurumlar gibi değil de sadece eleştiren bir thinkthank kuruluşu gibi hareket ediyorlar. Türkiye'nin Avrupa'da dostları da var. Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine ilişkin konuşmalarda yapıldı. Bu kararla, bir sürü terör örgütü ile mücadele eden ve 3,2 milyon mülteciyi barındıran Türkiye ile yeterince dayanışma gösteremediğini itiraf etmişlerdir. AKPM'nin kararında demokratik temeller dayanış üretmesi gerekirken Türkiye ile zor bir dönemde işbirliği yapmak gerekirken bu sorumluluğu yerine getiremeyen bir karar olarak okuyoruz bu kararı.

YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Avrupa'da aşırı sağ partiler giderek siyaseti kuşatıyorlar. Avrupa Birliği tarihini incelediğimizde genişleme perspektifinin daralmasıyla aşırı uçların ortaya çıktığını görüyoruz. Yapılması gereken şey: Objektif ve hakkaniyetli bir yaklaşım sergilenmesi. Yakın zamanda Strasburg ve Brüksel de görüşmelerim olacak. Artık bu tutumla bu ilişkileri sürdürmemiz mümkün değil. Sürekli olarak birbirimiz hakkında konuşuyoruz birbirimizle değil. Toplu siyaset olarak bakıldığında anlamlı bir eylem planı çıkmıyor. Türkiye terörle mücadele ile Avrupa'nın güvenliğini de sağlıyor. Avrupa açısından zor bir takvim var. Seçimler var. Pek çok yerde ekonomik kriz var. Türkiye ile AB ilişkilerinin daha da sıkılaştırılması lazım. Ama rasyonel olmayan bir biçimde kendi kendilerini felç eden bir durum ortaya çıkarıyor.

AP TOPLANTISI

Bir takım söylemler olabilir ama ilişkileri daha da kötüleştirici bir adım atabileceklerini sanmıyorum. AB ve Türkiye ilişkileri hakkında olumsuz konuşan birçok Bakan ile görüştüğümde Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Mesela Türkiye-AB ilişkileri hakkında olumsuz söylemlerde bulunan bir Bakan kendi ülkesi ve Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğine dair saatlerce konuşabiliyoruz.

YUNANİSTAN'DAKİ FETÖ'CÜ HAİNLERİN İADESİ

Yunanistan'ın iade etmeme kararını yargı olarak okumuyoruz. 15 Temmuz bir işgal girişimi. Dolayısıyla burada yapılan bir hata bir hafızamızdan silinmez. Ortada açık bir darbe girişimi var ve bu katiller kaçarak komşu ülkenin sınırlarına girdiler. Yunanistan'ın bu katilleri anında iade etmesi gerekirdi.

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI'NIN ŞOVU

O savunma bakanı ciddiye alınacak birisi değil. Bir siyasetçinin taşıması gereken ağırlığı taşımıyor. Taşra siyaseti yapıyor. Buna verilecek karşılıklar var ama ciddiye alınacak birisi değil. Buna gereken cevap gereken bir zamanlama ile verilir. Eşşek adası Türkiye'ye aittir. Türk toprağı olarak ifade edilir. Yaptığı şey ciddiye alınacak bir hareket değil.

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