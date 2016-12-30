94 derneğin faaliyeti durduruldu

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, "OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilimizde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetleri valiliklerimizce durdurulmuştur" denildi.

Bunlara ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Daha önce 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ve 22 Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı KHK’lar ile FETÖ bağlantılı bin 108, PKK/KCK bağlantılı 189, DHKP-C bağlantılı 20 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplam bin 325 dernek kapatılmıştı.

