Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin

9 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kuzenini vurdu!

Konya'da bahçede bulduğu tabancayla oynayan 9 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini yaraladı

9 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kuzenini vurdu!

Konya'da bahçede bulduğu tabancayla oynayan 9 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini yaraladı

02 Temmuz 2017 Pazar 15:45
9 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kuzenini vurdu!
banner404

KONYA'DA 9 yaşındaki Ş.G., bahçede bulduğu tabancayı oynarken yere düşürdü. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, karşısındaki aynı adı taşıyan kuzeni 4 yaşındaki Ş.G.'nin, göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan  ve ameliyata alınan Ş.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi Furkan Sokak Baldan Sitesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda dedelerinin adını taşıyan ve aynı binada oturan kuzenlerden büyük olan Ş.G., evlerinin bahçesinde oynadığı sırada bahçe duvarının yakınında çimler arasında bir tabanca buldu. Ş.G., bulduğu tabancayı kendisinin oyuncak mantar tabancalarından sanıp oynamaya başladı. Merdivenin altına geldiklerinde tabancayı elinden düşürdü. İddiaya göre yere çarpan ve ateş alan tabancadan çıkan kurşun, karşısındaki kuzeni Ş.G.'nin göğsüne isabet etti. Bu sırada üst katta balkonda uyunan ve çocuklara adını veren dedeleri Ş.G., sesi duyup koşarak aşağı indiğinde küçük torunu Ş.G.'yi kanlar içinde buldu. Ardından minik Ş.G., ailesi tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen ve ameliyata alınan Ş.G.'nin göğsünden giren kurşunun kalçasına saplandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Çocuğunun ameliyattan çıkmasını bekleyen baba Hüseyin G. ise hastane önünde gözyaşı döktü. Polis, dede Ş.G. ile tabancayla oynayan Ş.G.'nin ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KonyaKüçük çocukSilahBahçede Bulduğu Silah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 terörist etkisiz hale getirildi
12 terörist etkisiz hale getirildi
Katı atık depolama alanında yangın
Katı atık depolama alanında yangın
'Mangal' operasyonu... Sahilde tek tek toplandı
'Mangal' operasyonu... Sahilde tek tek toplandı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals