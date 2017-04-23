Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

9 cenaze yan yana dizildi! Kar altında büyük acı 

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde  cenazeden dönenlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını  yitiren 9 kişinin cenazesi kar altında toprağa verildi

9 cenaze yan yana dizildi! Kar altında büyük acı 

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde  cenazeden dönenlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını  yitiren 9 kişinin cenazesi kar altında toprağa verildi

23 Nisan 2017 Pazar 15:37
9 cenaze yan yana dizildi! Kar altında büyük acı 
banner404

ZONGULDAK'IN Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin  içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişinin  cenazesi toprağa verildi.

Dün, ilçe merkezi yönüne giden Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK  5259 plakalı midibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 10 kişinin  cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde otopsilerinin ardından ilçe merkezindeki  Sefa Camisi morguna getirildi.

Cenazeler, yakınları tarafından alınarak Ormanlı beldesine bağlı  Esenköy köyüne getirildi.

Bu arada kazada yaşamını yitiren Şaban Turhan'ın cenazesi ise  yakınları tarafından alınarak İstanbul'a götürüldü. Turhan'ın cenazesinin,  İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren 9 kişinin cenazesi ise Esenköy köyü meydanında  kılınan cenaze namazının ardından 7'si aynı köyde 2'si de Yunuslu ve Viladağ  köylerinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Ali Kaban, Ak Parti Yerel  Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya,  AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar, Ereğli  Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, siyasi parti  temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Bu arada bazı cenaze yakınlarının sinir krizi geçirdiği, gözyaşlarına  hakim olamadığı görüldü.

OLAY

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin bulunduğu Erdem  Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüsün yaklaşık 30 metrelik  şarampole devrilmesi sonucu, Bilal, İsmail, Rabiye, Zekiye ve Naciye Aydın,  Mustafa Uludağ, Kadriye, Şaban ve Şevket Turhan ile Aygül Afacan hayatını  kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Midibüstekilerin Ereğli ilçesi Ormanlı  beldesinde bir yakınlarının cenazesine katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda  oldukları öğrenilmişti.

Midibüse çarparak şarampole devrilmesine neden olduğu iddia edilen  kamyonetin sürücüsü gözaltına alınmıştı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EreğliKar Altında CenazeKazada ölenlerFeci KazaCenaze Dönüşü KazaCenaze TöreniSon DakikaSon Dakika HaberleriHaberlerAydınUludağAK PartiUlupınarİstanbulZonguldak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zırhlı ambulans görücüye çıkıyor!
Zırhlı ambulans görücüye çıkıyor!
Fırtına çıktı: 1 ölü
Fırtına çıktı: 1 ölü
Bakanlıktan o iddialara yalanlama geldi!
Bakanlıktan o iddialara yalanlama geldi!

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals