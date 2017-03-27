87 yaşındaki kadın, 30 sokak kedisine bakıyor

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinin Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesinde oturan ve ölen kocasından kalan emekli maaşıyla geçinen 5 çocuk annesi Ummuhan Aksulu (87), elinde bastonuyla her gün sabah akşam evinin önüne gelen 30’a yakın sokak kedisini haşlanmış makarna, ekmek, balık veya tavuk kırıntıları ile besliyor. Sokak kedilerinin aylık 200 TL’yi aşkın masrafı olduğunu, bu nedenle hayvan severlerden destek beklediğini söyleyen Ummuhan Aksulu, “40 yıl önce öğretmen eşimin vefatı üzerine 5 çocuğumla tek başıma kaldım. Zorlu yaşam şartlarına rağmen o dönemlerde bile sokak kedilerinin bakımını ihmal etmedim. Onları da kendi çocuklarım gibi gördüm. Kedileri çok seviyorum. Onların sokaklarda aç gezmesine dayanamıyorum. Kendim hasta olduğumda kedilere kızım bakıyor. Bugüne kadar kedilere haşlanmış makarna, ekmek, balık ve tavuk kırıntılarından başka bir şey veremedim. Çünkü mama almaya gücüm yetmez. Kedilerimin daha sağlıklı beslenebilmeleri hayvan severlerden mama desteği bekliyorum. Sağlığım elverdikçe, gücüm de yettiğince onlara bakacağım” diye konuştu.

