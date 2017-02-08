83 yaşındaki usta, 40 kuzu derisinden 1 kürk yapıyor

ŞANLIURFA'DA sayıları her geçen gün azalan kürkçülük mesleğini 70 yıldır sürdüren Mehmet Küçük, ilerleyen yaşına rağmen ata mesleğine devam ediyor. Küçük, dükkanında el emeği göz nuruyla 15 günde tamamladığı kuzu derisinden yaptığı kürkleri daha sonra açık artırma usulüne göre satışa sunuyor. Oldukça zahmetli mesleğini gücü yettikçe sürdüreceğini vurgulayan Küçük, 40 kuzu dersinden ancak 1 kürk yapıldığını belirterek şunları söyledi: Şanlıurfa'nın en eski mesleklerinden biri kürkçülüktür. Daha önceden bulunduğum çarşıda yüzlerce kürkçü bulunmaktaydı. Şimdilerde ise 2-3 kişi kaldı. Genellikle yaptığımız kürkler, ana rahminde ölen ya da en fazla 5 aylık iken ölen kuzuların tüylü derilerinden bu kürkleri yapıyoruz. Şanlıurfa dışında başka bir yerde bulmayacağınız bu kürkler, yakasız ve cepsiz olarak yapılıyor. Birbirine diktiğimiz bu kürklerin üzerine ‘Şakaf' denilen siyah kumaşla kaplayıp aba gibi bolca bir giysiye dönüşüyor. Bu kürkleri genellikle aşiret reisleri, dükkanlarında camekan bulunmayan esnaflar soğuktan korunmak için giyiyor. Tamamladığımız bu kürkleri daha sonra pazarda açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz." Uzun uğraşlar sonucunda tamamlanan kürkler 650 liradan satışa sunuluyor. Kürkler, açık artırma usulü ile 1200 liraya kadar alıcı buluyor.