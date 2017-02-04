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8 yıl sonra karar çıktı! Üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminat

İstanbul'da üzerine 250 kiloluk cam düşen, 22 ameliyat geçiren ve yüzde 90 görme kaybı yaşayan Ece Turhan ve ailesi emsali az görülecek bir davada 2.2 milyon lira tazminat kazandı

8 yıl sonra karar çıktı! Üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminat

İstanbul'da üzerine 250 kiloluk cam düşen, 22 ameliyat geçiren ve yüzde 90 görme kaybı yaşayan Ece Turhan ve ailesi emsali az görülecek bir davada 2.2 milyon lira tazminat kazandı

04 Şubat 2017 Cumartesi 10:49
8 yıl sonra karar çıktı! Üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminat
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İSTANBUL'DA üzerine 250 kiloluk cam düşen, 22 ameliyat geçiren ve yüzde 90 görme kaybı yaşayan Ece Turhan ve ailesi 2.2 milyon lira tazminat kazandı. Ece Turhan böylece bugüne kadar emsali az görülecek bir davayı kazanmış oldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÜZERİNE 8 YIL ÖNCE 250 TL'LİK CAM DÜŞTÜ

İTÜ'de "Çevre Mühendisliği" okuyan 22 yaşındaki Ece Turhan, 22 Ocak 2009'da İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile gezerken Beyoğlu Fitaş Sineması'nın bulunduğu AFM İşhanı'nın beşinci katından üzerine 250 kiloluk cam düştü.

22 AMELİYAT GEÇİRDİ, YÜZDE 90 GÖRME KAYBI OLUŞTU

Ağır yaralanan ve acilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü'ne sevk edilen Turhan, 102 gün yaşam mücadelesi verdi. Bugüne kadar 22 ameliyat geçiren genç kızın gözlerinde yüzde 90 görme kaybı oluştu.

8 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre, ameliyatların ardından Turhan okuluna kavuşurken ailesi de sorumlular hakkında iki ayrı dava açtı. Daha sonra iki dava dosyası birleştirildi. 8 yıldır süren davanın önceki gün görülen 26'ncı duruşmasında karar çıktı.

EMSALİ AZ GÖRÜLEN DAVA! 2.2 MİLYON TAZMİNAT KAZANDILAR

Davanın bittiğini kararında açıklayan mahkeme, asıl davada Ece Turhan için 910 bin maddi, 100 bin manevi; baba için bin lira maddi 50 bin lira manevi; anne için 50 bin lira manevi ve teyze için 10 bin lira manevi tazminatın davalılardan alınarak davacıya ödenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca birleşen ikinci davayla ilgili yine davalıların 1 milyon 111 bin 704 lira 14 kuruş ödemesine karar verdi.

Ece Turhan böylece bugüne kadar emsali az görülecek bir davayı kazanmış oldu. Ece Turhan ve ailesi, toplamda 2 milyon 231 bin 704 lira 14 kuruş tazminata hak kazandı. Davalıların kararı temyiz etmesi bekleniyor.


 

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Anahtar Kelimeler:
Ece TurhanRekor Tazminat
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