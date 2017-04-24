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8 saat kitap imzaladı

Geçtiğimiz Şubat ayında ilk kitabı 'Haşırt Dı Bilekbord'u çıkaran Zafer Algöz ile mart ayında ikinci kitabı 'Yap Bi Babalık'ı çıkaran Can Yılmaz, hafta sonu İzmir’de gerçekleşen kitap fuarına katıldılar

8 saat kitap imzaladı

Geçtiğimiz Şubat ayında ilk kitabı 'Haşırt Dı Bilekbord'u çıkaran Zafer Algöz ile mart ayında ikinci kitabı 'Yap Bi Babalık'ı çıkaran Can Yılmaz, hafta sonu İzmir’de gerçekleşen kitap fuarına katıldılar

24 Nisan 2017 Pazartesi 13:59
8 saat kitap imzaladı
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GEÇTİĞİMİZ hafta 11'inci baskısı yapılan ve 2,5 ay gibi kısa sürede yaklaşık 50 bin adet satılan 'Haşırt Dı Bilekbord' isimli kitabın yazarı, usta oyuncu Zafer Algöz ile mart ayında çıkardığı 'Yap Bi Babalık' isimli ikinci kitabıyla yaklaşık 5 haftada 6'ıncı baskı ile 30 bin adet satışa ulaşan usta senarist, yazar ve oyuncu Can Yılmaz, hafta sonu İzmirli Kitapseverlerle buluştu.

İzmir Kitap Fuarında cumartesi ve pazar günü yeni kitaplarını imzalayan Zafer Algöz ve Can Yılmaz’a ilgi çok yoğundu. Cumartesi günü 13:00’de başlayan ve 16:00’da bitmesi planlanan imza günü, bitmeyen kuyruklar sebebiyle 18:30’a kadar sürdü. Pazar günü yeniden kitapseverler ile buluşan ikili, 8 saat boyunca (iki günde) yüzlerce kitap imzalayıp sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnkılap Yayınları’ndan çıkan Zafer Algöz’ün yazdığı 'Haşırt Dı Bilekbord' ile Can Yılmaz’ın yazdığı 'Yap Bi Babalık' raflarda yerine aldığı günden bu yana 'En Çok Satanlar' listesindeki yerlerine koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirHaşırt Dı BilekbordZafer AlgözYap Bi BabalıkCan YılmazKitap
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