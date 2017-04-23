75 yaşındaki adam yanarak can verdi

OLAY, saat 22.30 sularından Denizli’nin Serinhisar ilçesi Orta Mahallesindeki bir ahşap evde meydana geldi. Ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, evi sararken, yandaki eve sıçradı. Yangına ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olayın haber verilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun çabalarının sonucu söndürülen yangında, ev sahibi Şevket Karakuzu (75) yanarak can verirken, aynı evde yaşayan Öznur K. ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı Öznur K. ,112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemenin ardından Karakuzu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

