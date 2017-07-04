70 tonluk dev'e Türk imzası

ASKERİ alanda personel ve yük taşımacılığı için oldukça önemli bir yere sahip olan A400M uçakları Eskişehir’de yer alan TEI tesislerinde tasarlanan ve üretilen parçalarla gökyüzüyle buluşuyor.

A400M uçağının kalbini, oldukça güçlü olan TP400 motorları oluşturuyor. Bu motorlar sayesinde A400M, 37 tona kadar yük taşıyabiliyor. TP400 motorları için üretilen parçalar, Türkiye’de havacılık sektörünün gelişimi için de oldukça büyük bir önem taşıyor. Malzeme temininden başlayan süreç, Türkiye’de istihdam ve ekonomik anlamda olumlu sonuçlar doğuruyor.

TEI’de sadece TP400 motorlarının gelişimi için 50 mühendis özel olarak araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunuyor. Ayrıca TP400 motorları ile ilgili proje başladığında, TEI’den 30 kişilik bir ekip, 2 yıl boyunca İspanya’da görev aldı. Motorun en kritik parçalarından olan Front Frame, Supporting Bar, Primary Nozzle ve Cone parçalarının tasarım, geliştirme, prototip üretim, montaj, test, seri üretim ve satış sonrası destek sorumluluğunu da TEI üstleniyor.

A400M TSK HİZMETİNDE

A400M, kargo bölümünde bir seferde 116 asker/paraşütçü komando veya 66 sedye ve 25 sıhhi personel ile bir NH-90, bir CH-47 Chinook helikopteri, iki AH-62 Apache veya iki Tiger taaruz helikopteri ya da bir AS-532 Cougar genel maksat helikopteri yada bir M270 MLRS lançeri ile afet amaçlı bir kurtarma botu, 6 metre boyunda konteynırlı yarı-mafsallı kamyon, mobil vinç gibi büyük kaldırma araçları taşıyabiliyor.

Kısa ve yumuşak arazi performansı sayesinde asfalt pistlere bağımlılığı azalan A400M, 24 faydalı yük ve 1.600km uçuş için yeterli dahili yakıt ile 650m uzunluğundaki hazırlanmamış bir piste inebiliyor ve yine aynı ağırlık ile 1.200m pistten kalkabiliyor.

Toplam 10 adet sipariş veren Türkiye bu uçaklardan şimdiye kadar dördünü teslim aldı. Geri kalan uçakların ise 2019-2020’li yıllara kadar hizmete girmesi bekleniyor.

A400M ATLAS stratejik ulaştırma uçağı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın sürat, menzil ve ağırlık olarak taşıma kapasitesi iki katına çıktı. Daha önce hava yolu ile taşınamayan silah sistemleri ve araçlar da bir yerden başka bir yere artık intikal ettirilebiliyor.

AİRBUS A400M'İN ÖZELLİKLERİ