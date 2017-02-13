7 gündür o kara delikte

BEYKOZ Dereseki Mahallesi'nde su kuyusuna düşen kangal cinsi yavru köpeğin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine afad, itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla 7 gündür kurtarma çalışması yürütülüyor.

Köpeğin kurtarılması için farklı yöntemler deneyen ekipler, kuyuya indirilen kamerayla hayvanın sağlık durumunu kontrol ederken yiyecek ve su takviyesinde bulunuyor.

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek kurtarma çalışmalarına devam eden ekibi ziyaret etti. Çelikbilek, "Minik köpeğin kurtarılması için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Temennimiz sağ salim kurtarılmasıdır. Beykoz Belediyesi olarak durumun takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Hayvan hakları savunucuları, kurtarma operasyonunun bundan sonra yaşanabilecek benzer olaylar için nasıl girişimlerde bulunulması gerektiğiyle ilgili tecrübe olduğunu belirtti.