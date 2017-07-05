6 günde 93 bin 464 yolcu giriş yaptı

KAPIKULE Sınır Kapısı, Avrupa’da yaşayan Türklerin tatillerini geçirmek üzere Türkiye’ye gelmeleri nedeniyle tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'nın 29 Haziran-04 Temmuz 2017 tarihleri arası yolcu aracı ve yolcu giriş istatistiklerini açıkladı. Açıklamada, Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için gurbetçi geliş sezonun başladığı 29 Haziran 2017'den bugüne kadar 6 günde Kapıkule'ye giriş yapan yolcu aracı toplamının 20 bin 881 ve yolcu sayısının da 93 bin 464 olduğu belirtildi.
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