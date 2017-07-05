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6 günde 93 bin 464 yolcu giriş yaptı

Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'den 6 günde 20 bin 881 yolcu aracı ve 93 bin 464 yolcu anavatana giriş yaptı

6 günde 93 bin 464 yolcu giriş yaptı

Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'den 6 günde 20 bin 881 yolcu aracı ve 93 bin 464 yolcu anavatana giriş yaptı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:49
6 günde 93 bin 464 yolcu giriş yaptı
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KAPIKULE Sınır Kapısı, Avrupa’da yaşayan Türklerin tatillerini geçirmek üzere Türkiye’ye gelmeleri nedeniyle tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'nın 29 Haziran-04 Temmuz 2017 tarihleri arası yolcu aracı ve yolcu giriş istatistiklerini açıkladı. Açıklamada, Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için gurbetçi geliş sezonun başladığı 29 Haziran 2017'den bugüne kadar 6 günde Kapıkule'ye giriş yapan yolcu aracı toplamının 20 bin 881 ve yolcu sayısının da 93 bin 464 olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AvrupaKapıkule
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