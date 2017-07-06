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50 yıllık koleksiyonunda 150 ülkenin parası bulunuyor

Siirt'te yarım asırlık koleksiyoncunun arşivinden 150 ülkenin kağıt parası, gazete, saat, pul, CD, plak, gazete ve dergi gibi paha biçilemez eserler çıktı

50 yıllık koleksiyonunda 150 ülkenin parası bulunuyor

Siirt'te yarım asırlık koleksiyoncunun arşivinden 150 ülkenin kağıt parası, gazete, saat, pul, CD, plak, gazete ve dergi gibi paha biçilemez eserler çıktı

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:32
50 yıllık koleksiyonunda 150 ülkenin parası bulunuyor
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SİİRT'TE 50 yılını koleksiyon yapımı için veren Tevfik Yeşilbaş (70), Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesi’ndeki işyerinde müze haline getirmeyi planladığı binada, baha biçilemez eserler bulunduruyor. Neredeyse ömrünün tamamını kurduğu bu koleksiyona harcayan Yeşilbaş, kağıt ve madeni parayla başladığı koleksiyonunu daha sonra saat, gazete, dergi, CD, pul, plak, piyango biletleri ve tarihi yerlerin fotoğrafı da ekleyerek zenginleştirdi. Osmanlı döneminden kalma kağıt ve madeni paralar, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarından kalma ve dünyanın her ülkesine ait para ve sigara paketleri, Avrupa ülkelerinin 100 yıl önceki pullarını bulunduran Yeşilbaş, ulusal basın ve Siirt'in yerel gazetelerini arşivinde toplayarak 50 yıl öncenin baskılarını cilt haline getirdi."Çocuklarım paraları sattılar, zor yetiştim"İlk çıkan plaklar, antika değerindeki saatlerden oluşan önemli eserleri nadir bulunan koleksiyonda yer bulduğunu aktaran Yeşilbaş, "Bu paha biçilemez antika değerindeki müzeye ömrümü harcadım. Benim döneminde en paha biçilemez saatleri, en değerli pul, gazete, cd, sigara getirttim ancak hiçbiri bugün karın doyurmuyor" dedi.Koleksiyonunu satışa çıkaracağını aktaran Yeşilbaş, "Ömrümüzün yüzde 75'ini sigara koleksiyonuyla heba oldu. 150 ülkenin onlarca parası koleksiyonumda var. Türkiye'nin yarası çok bende koleksiyonumu satacağım, nedeni de artık karın doyurmuyor. Her türlü para, pul ve sigara çeşidi var bende. 50 yıllık koleksiyoncuyum, zamanında deste deste para harcadım. Ben hastayım yarın ölüp gideceğim kim bakacak bu koleksiyona, aylık bin 500 lira kira veriyorum, olmuyor. Koleksiyonum çocuklarım eline geçti mi hemen satıyor, sattılar zor yetişim zaten" diye konuştu.  
 

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