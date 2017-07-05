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5 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Altın fiyatları dalgalanma yaşamaya devam ediyor. Yatırımcılarının merakla takip ettiği altın fiyatları bugün kaç liradan satışa sunulacak? Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve çeyrek altın fiyatları. İşte 5 Temmuz 2017 altın fiyatları...

5 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Altın fiyatları dalgalanma yaşamaya devam ediyor. Yatırımcılarının merakla takip ettiği altın fiyatları bugün kaç liradan satışa sunulacak? Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve çeyrek altın fiyatları. İşte 5 Temmuz 2017 altın fiyatları...

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:17
5 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?
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DÜN gün içinde 139,4 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 140 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, bugün dolar kurundaki yatay seyre paralel saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 140,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 938 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,27'lik artışın ardından şu dakikalarda yüzde 0,2 kazançla 1.225,9 dolardan alıcı buluyor. haftaya yoğun satış baskısıyla başlayan altının ons fiyatının bugün yatay seyrettiğini belirterek, Kuzey Kore'nin dünkü füze denemesinin ardından oluşan jeopolitik risk algısının ons altında yükselişe neden olabileceğini söyledi.Altının ons fiyatının, ABD piyasalarının dün resmi tatilden dolayı kapalı olması nedeniyle dar bant aralığında işlem gerçekleştirdiğini aktaran Memiş, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ile jeopolitik risk algısının fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

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AltınFiyatları
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