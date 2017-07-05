5 Temmuz 2017 altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Altın fiyatları dalgalanma yaşamaya devam ediyor. Yatırımcılarının merakla takip ettiği altın fiyatları bugün kaç liradan satışa sunulacak? Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve çeyrek altın fiyatları. İşte 5 Temmuz 2017 altın fiyatları...