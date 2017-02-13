5 kişinin yaşadığı ev kül oldu 

EDİNİLEN bilgiye göre, yangın Çanakkale'nin Biga'ya 14 kilometre mesafedeki Yanıç köyünde sabaha karşı meydana geldi. Osman Demirbaş'a ait olan ve içerisinde 5 kişinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kendilerini dışarı zor atan ev halkı, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. İtfaiye, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

