5 katlı apartman boşaltıldı, sakinleri isyan etti

İSTANBUL'UN Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy semtinde bulunan, Musadayı Sokak'ta devam eden inşaatın temelinin atıldığı alana, yan apartmanın giriş kısmı çöktü. Durumu fark eden görgü şahitleri, apartman sakinlerine, zabıta, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÇÖKME RİSKİ İLE APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından çökmenin risk oluşturması nedeniyle bina sakinlerini tahliye etme kararı aldı. 5 katlı binadan yapılan tahliyelerin ardından polis de bina etrafında güvenlik şeridi çekti ve çevrede güvenlik tedbiri aldı.

"SOKAKTA KALDIK, KALACAK YERİMİZ YOK"

Oturdukları apartmanın giriş kısmı çöken ve tahliye edildiklerini, ancak kalacak yerlerinin olmadığını ifade eden Onur Uçar, "Anladığım kadarıyla herhangi bir istinat duvarı çekmeden bir hayli derine doğru kazmaya devam etmişler. Bizim binamızdan bağımsız bir merdivenimiz var, o merdivenin altı tamamen çöktü. Yoldan geçenler göçüğü gördükleri için bir hayli de cesur davranıp kapımızı çaldılar, haber verdiler. Hala inşaat sahiplerinin gelmesini bekliyoruz, gelen giden yok. Binada kimse kalmadı, ama kalacak yerimiz yok, sokakta kaldık" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.