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40 derece de sıcaktan bunala hayvanlar nasıl serinliyolar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri, çöl sıcaklarında ilginç metotlarla serinletiliyor

40 derece de sıcaktan bunala hayvanlar nasıl serinliyolar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri, çöl sıcaklarında ilginç metotlarla serinletiliyor

02 Temmuz 2017 Pazar 15:06
40 derece de sıcaktan bunala hayvanlar nasıl serinliyolar
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SICAK havalara dayanamayan hayvanlar kendileri için hazırlanan buzlu meyveleri yiyerek serinliyor. Barınakları tabiattaki ortamları gibi hazırlanan ova tapiri, kapibara, mara, dev karıncayiyen ve boz ayılar, bakıcılarının hazırladığı buzlu meyveleri yiyerek 40 derece sıcakta serinliyor. Ova tapiri ise diğer hayvanlardan farklı olarak atılan buzlu meyveleri suyun dibine çekerek yiyor. Kendilerine atılan buzlu meyveleri büyük bir afiyetle yiyen boz ayıların keyfi dikkatlerden kaçmadı. Sıcaktan bunalan hayvanlar kendileri için hazırlanan ve içinde çeşit çeşit meyvelerin olduğu buzlu küplerini afiyetle yiyerek serinlemenin keyfini yaşadı.Hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, "Havayı güzel bulunca hayvanat bahçesini gezmeye geldik. Hava çok sıcak. Sıcaktan bunalan hayvanlara bakıcıları buzlu meyve vererek serinletti, biz de büyük bir keyifle izledik" dedi. 

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HayvanlarSıcak40 Derece
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