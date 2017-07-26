4 yaşındaki çocuk, hareket halindeki araçtan otoyola düştü

4 yaşındaki kız, otoyolun ortasında kapısı açılan otobüsten yola düştü. Çocuğun düştüğü otobüs ilerlemeye devam ederken, yolun ortasında yatan küçük kızı acil tıp teknisyeni kurtardı.

ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜ OTOBÜS, İLERLEMEYE DEVAM ETTİ

Arkansas'da gerçekleşen olayda, otobüsün hemen arkasında seyreden Ryan Ciampoli olay karşısında şok olduğunu dile getirdi. Acil tıbbi teknisyen olan Ciampoli, hızla küçük kıza yardıma koştu. Olay anı aracına takılı olan kamera tarafından anbean kaydedildi.

5 DAKİKA İÇİNDE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Küçük kızı kucaklayıp yolun kenarına taşıyan Ciampoli, çocuğun başlangıçta bilincinin kapalı olduğunu, bir süre sonra kendine gelerek annesini sorduğunu belirtti. Böyle bir olayda kazazedeyi hareket ettirmemek gerektiğini, ancak işlek bir otoyolun ortasında çocuğu yerde bırakamayacağı için ambulans gelene kadar kenarda beklettiğini ifade etti. Beş dakika içinde ambulansla hastaneye ulaştırılan küçük kızın tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.