4 terörist daha öldürüldü

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Temmuz 2017 günü Yüksekova ilçesi Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun insansız hava aracıyla tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtı neticesinde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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