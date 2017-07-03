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4 terörist daha öldürüldü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

4 terörist daha öldürüldü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:46
4 terörist daha öldürüldü
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HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Temmuz 2017 günü Yüksekova ilçesi Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun insansız hava aracıyla tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtı neticesinde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 

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HakkariYüksekovaTerörist
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