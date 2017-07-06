4 il için orman yangını uyarısı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün havanın açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, iç kesimlerde öğleden sonra mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor.En yüksek sıcaklıkların Antalya'da 38, Muğla'da 39, Burdur'da 35, Isparta'da 33 derece olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Söz konusu illerde yüksek sıcaklık, düşük nem nedeniyle yaşanabilecek orman yangınları ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.
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