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4 gün kala hazine uyardı 

Hazine Müsteşarlığınca, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne  (BES) otomatik katılımdan caymanın çalışana ait bir hak olduğu, bu hakkın bir  başkasına veya işverene devrinin söz konusu olmadığı bildirildi.

4 gün kala hazine uyardı 
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MÜŞTEŞARLIKTAN otomatik katılım sisteminde cayma hakkının  kullanılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve  Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca Türk  vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış çalışanların, işverenin düzenlediği bir  emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edileceği belirtildi.
İlgili emeklilik planına göre, çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle  yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip  eden iş günü, emeklilik planına dahil edildiği şirket tarafından çalışana posta  yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla bildirileceğine işaret  edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışan bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını  kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden  ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli  elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre  işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip 10 iş  günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleriyle  çalışana iade edilir. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar, Kanuni  Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun ilgili maddesi çerçevesinde belirlenen  ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır."
Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik  planına dahil edileceği sistemde, cayma hakkının çalışana ait bir hak olduğu  vurgulanan açıklamada, bunun bir başkasına veya işverene devrinin söz konusu  olmadığı belirtildi.
Açıklamada, "İşverenlerin, cayma hakkını kullanma kararını  çalışanlarının ad ve hesabına kullanmaları veya bu hakkın kullanımını teşvik  edecek yönlendirmelerde bulunmaları mümkün olmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
 
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Etiketler; #Hazine Müsteşarlığınca #Bireysel emeklilik sistemi #hazine #beş #Bireysel emeklilik
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