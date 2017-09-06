4 bin 900 öğretmene özür ataması yapıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), özür grubundan iller arası ataması gerçekleşmeyen 4 bin 900 öğretmenin atamasını, eşlerinin bulunduğu illere yaptı. EŞLERİNİN BULUNDUĞU İLLERE ATAMALARI YAPILDI

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