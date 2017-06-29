4 annenin yaprak sarma mucizesi!

İSTANBUL, Ankara, İzmir ve Antalya’da 4 anne, 4’ü de serebral palsi (SP) hastası olan çocukları için ilginç bir kampanya başlattı. Çocuklarının hastalıkları yüzünden çalışamayan anneler, evde boş durmak yerine geceleri sarma sarıp internet üzerinden satarak çocuklarının tedavi masraflarını karşılıyor. Hızla büyüyen kampanyalarına Türkiye’nin her yerinden destek yağdı.

Fikir Antalya’da yaşayan Semra Sönmez’den çıktı. Çocuğuna bakabilmek için sarma yaparak Facebook üzerinden satmaya başladı. Onu diğer anneler izledi. Özel günleri için sarma yaptırmak isteyen vatandaşlar, Facebook’tan sipariş veriyor. Yaşadıkları kentlerin dışından annelere destek olmak için sipariş verenler, annelerin yaşadığı kentteki huzurevi gibi yerlere kendi adlarına bağışlanmasını istiyor.

TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVLERE OĞLUNU DA GÖTÜRÜYORDU

Ailesi tarafından reddedilen SP hastası oğlu Mehmet Ercan için evlere temizliğe giden Semra Sönmez, “Temizliğe gittiğim evlere oğlumu da yanımda götürüyordum. Tek başımaydım. Oğlum omurga, kalça ve leğen kemiği ameliyatı geçirdikten sonra tüm vücudu alçıya alındı. Bu yüzden onu yanımda götüremediğim gibi kimseye bırakamadım. Evde boş duruyordum ve para kazanmam gerekiyordu. Sarma sararak 3 arkadaşımla beraber bu işe başladık. İşin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştik” diyor.

‘KIZIMI YANLIŞ AMELİYAT ETTİLER’

Ankara’da yaşayan Bilnur Aydın, kızı Ecrin Naz’ın cihazlarını alabilmek için sarma yapmaya başladı. Yüzde 100 engelli kızının 5 yaşında geçirdiği yanlış kalça ameliyatı yüzünden yatağa bağımlı hale geldiğini belirten Aydın, “Hatalı ameliyattan sonra aynı doktor 2 kere daha ameliyat etti ama durumu daha da kötüleşti” dedi. İzmir’de yaşayan Neslihan Akın da, “Oğlum hem SP, hem epilepsi, hem de kronik akciğer hastası. Maskeyle yaşıyor. Maskesi düşecek diye geceleri bile uyumuyorum” diye anlattı.

‘DEVLETİN VERDİĞİ 900 TL YETMİYOR’

İstanbul’da yaşayan Kamuran Çelik, oğlu Mustafa Kemal için çabalayan 4 anneden biri. Çelik, oğluyla beraber sardığı sarmaları belediye otobüsüyle taşıyarak teslim ediyor. Çelik, “Halktan çok büyük destek alıyoruz. Biri aradı ve devletin, çocuklara baktığımız için bize 900 lira verdiğini, daha fazla para kazanmak için çocuklarımızı ihmal ettiğimizi ve kullandığımızı söyledi. Fizik tedavinin 45 dakikalık ücreti 200 lira, gerisini siz düşünün. Cihazlar, pusetler, ilaçlar, tedaviler; devletin verdiği parayla hepsini karşılamamız imkânsız. İhtiyaç durumuna ve sipariş yerine göre, bazen kendimize gelen siparişleri birbirimize de yönlendiriyoruz” diyor.