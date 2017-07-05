3.3 büyüklüğünde deprem!

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, bugün saat 11.19 sıralarında merkez üstü Tuşba ilçesinin Mollakasım Mahallesi’nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Açıklamalarda bulunan Mollakasım Mahalle Muhtarı Nahit Altaçlı, mahallede herhangi bir hasar ve yaralanma olmadığını söyledi.