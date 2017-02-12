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300 metreden uçuruma düştü: Feci ölüm

Uludağ'dan arkadaşlarıyla birlikte inerken, dengesini kaybederek yaklaşık 300 metre yuvarlanan emekli öğretmen 75 yaşındaki Yıldırım Doğan yaşamını yitirdi

300 metreden uçuruma düştü: Feci ölüm

Uludağ'dan arkadaşlarıyla birlikte inerken, dengesini kaybederek yaklaşık 300 metre yuvarlanan emekli öğretmen 75 yaşındaki Yıldırım Doğan yaşamını yitirdi

12 Şubat 2017 Pazar 20:10
300 metreden uçuruma düştü: Feci ölüm
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BURSA'DAN yürüyüş amacıyla erken saatlerde 13 arkadaşıyla birlikte Uludağ’a çıkan emekli öğretmen Yıldırım Doğan, Çobankaya’daki patika yoldan inmeye başladı. Çobankaya ile Zeyniler köyü arasındaki bölgede buzlanma yüzünden dengesini kaybeden Doğan, yamaçtan aşağıya doğru yaklaşık 300 metre yuvarlandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Jandarma arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye ulaştı. Ekiplerin müdahale ettiği Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Uzun yıllardan beri Uludağ'da yürüyüşlere katıldığı ve deneyimli olduğu belirtilen Yıldırım Doğan’ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenYıldırım Doğan
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