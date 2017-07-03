3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“3 Temmuz 2017 tarihinde, sabah saatlerinde Muş Davderal bölgesinde icra edilen hava destekli operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.”
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