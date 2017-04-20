23 Nisan coşkusu başladı 

ALANYA'NIN en aktif çocuk yuvalarından birisi olan Meltem Çocuk Yuvası, yaklaşan 23 Nisan'la ilgili bir kutlama etkinliği düzenledi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programa TED Alanya Koleji bando takımı da destek verdi. Programın açılış konuşmasını yapan Meltem Çocuk Yuvası sahibi Naciye Alagöz "Bugün gerçekten çok önemli bir gün. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılması onuruna dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu özel günü çocuklara armağan etmiştir. Bugün, dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek gündür. Çocuklarımızın yarın çok güzel bir dünyada yaşaması için bugünü anmak, hatırlamak ve hatırlatmak görevimizdir ve bağımsızlığımız için çok önemlidir. Bu tür etkinliklerin sürmesi ülkemiz için temel ihtiyaçtır. Bağımsızlığımızın temsilcisi olan ve olacak olan çocuklarımıza bu duyguyu aşılamalıyız" diye konuştu. Konuşmaların ardından Meltem'li minikler tarafından bale, dans ve koro gösterileri sunuldu. Etkinlik, düzenlenen kortej yürüyüşü ile sona erdi.

