Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -1°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87882
ALTIN
144.977
DOLAR
3.6626
STERLIN
4.5556
EURO
3.8811
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
16 Şubat Günlük Burç Yorumu
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar

21 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü il genelinde yaptığı huzur operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

21 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü il genelinde yaptığı huzur operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

16 Şubat 2017 Perşembe 10:15
21 kişi gözaltına alındı
banner404

KAHRAMANMARAŞ İl merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerinde yapılan huzuru operasyonunda 800 polis görev aldı. 21.00-23.30 saatleri arasında süren operasyon sonunda; 3 bin 858 kişi sorgulandı. Sorgulamalar sırasında uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlardan aranan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
ÜST ARAMASI YAPILDI

542 yabancı uyruklu şahsın üst aramasın yapıldığı operasyonda, 221 umuma açık yer kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 33 araca 10 bin 652 TL idari para cezası kesildi. Huzur operasyonunda otellerde konaklayan yüzlerce kişi kimlik kontrolünden geçirildi. Apart ve günübirlik konaklama yerlerinde kalan 404 kişi tespit edilerek aranan 2 kişi yakalandı. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Emniyet MüdürlüğüIl GeneliHUZUR OPERASYONU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevinde yangın 
Cezaevinde yangın 
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kabul edildi...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kabul edildi...
Food Product kapılarını açtı
Food Product kapılarını açtı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals