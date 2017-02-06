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2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
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2017 ilk cemre ne zaman düşecek?

Cemre ne zaman düşecek sorusu havanın güneşli yüzünü göstermeye başladığı bu günlerde, gündemdeki yerini korudu. Eski dönemlerden bu yana baharın gelmesi ve havaların ısınması inancını niteleyen cemre, sırasıyla hava, su ve toprağa düşerek ısıtıcı gücün artması olarak tanımlanır. Peki, cemre bu yıl ne zaman düşecek? İşte, kor anlamını taşıyan cemre ile ilgili detaylı bilgiler

2017 ilk cemre ne zaman düşecek?

Cemre ne zaman düşecek sorusu havanın güneşli yüzünü göstermeye başladığı bu günlerde, gündemdeki yerini korudu. Eski dönemlerden bu yana baharın gelmesi ve havaların ısınması inancını niteleyen cemre, sırasıyla hava, su ve toprağa düşerek ısıtıcı gücün artması olarak tanımlanır. Peki, cemre bu yıl ne zaman düşecek? İşte, kor anlamını taşıyan cemre ile ilgili detaylı bilgiler

06 Şubat 2017 Pazartesi 08:45
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
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BAHARIN habercisi, ısı artışının göstergesi olarak bilinen cemre, bu yıl yine merakla araştırılan konular arasında yer alacak. Halkın bazı kesimleri tarafından nur olarak kabul edilen cemrenin, toprağa nur yağdırdığına inanılmaktadır. Hatta cemrenin düştüğü günün gecesi toprağın hafifçe kazılmasıyla bu nurun fosfor halinde görüleceği rivayet olarak dolaşmaktadır. .Peki, kışın bitmesini niteleyen doğa olayı cemre ne zaman düşecek? İşte, merak edilen doğa olayı hakkında detaylı bilgiler

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halkımızın arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen sıcaklığın artması olayına cemre denir. Cemre'nin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer. Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür.

CEMRE NEDİR?

Cemre, kelime karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelir. Diğer bir anlamı ise, Müslümanların hac sırasında Mina vadisinde attığı taşlardan meydana gelen yığındır. Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.Bazı kaynaklara göre, cemre sözcüğüyle adlandırılan sayılı günlerin, takvim klimatolojisine nasıl girdiği bilinmiyor. Cemrelerin, yılın 180 gün süren soğuk yarısı olarak ayırt edilen Kasım döneminin 100.gününden sonra, sıcaklığın yükselmesiyle ilgili gözlem birikimini, kora benzetilen bir enerji kaynağıyla açıklama düşüncesinden kaynaklandığı söylenebilir. Birinci cemrenin 20 Şubat'ta havaya, ikinci cemrenin 27 Şubat'ta suya , üçüncü Cemre'nin 6 Mart'ta (artık yıllarda 5 Mart) toprağa düştüğü varsayılır. İstanbul'da 60 yıllık dönem için yapılan bir araştırma , cemrelerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sıcaklık artışıyla çakıştıklarını ortaya koymuştur. Cemreler arasındaki günlerdeyse, sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre her üç cemre dikkate alındığında, bir iki günlük farklarla bu tarihlerde %42 olasılıkla, iki cemre dikkate alındığındaysa %74 olasılıkla belirgin bir ısınma gerçekleşmiş. Cemrenin tıptaki anlamı ise halk arasında karakabarcık, kabarcık, kabarcuki ateşgöynüğü ya da yanıkara adlarıyla bilinen iltihaplı çıban olarak tanımlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cemre2017 Ilk Cemre
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