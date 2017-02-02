GÜNEŞ tutulması, Ay'ın yörünge hareketi dahilinde Dünya ve Güneş'in arasına girerek Güneş ışığını kısmen veya tamamen örtmesiyle oluşmaktadır. Peki 2017 Güneş tutulması ne zaman? İşte güneş tutulması tarihi...

2017 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2017 yılında ilk Güneş tutulması 26 Şubat 2017 tarihinde halkalı bir şekilde gerçekleşecek. İkinci güneş tutulması ise 21 Ağustos 2017 tarihinde tam şeklinde oluşacak ancak bu iki güneş tutulması da Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden görüntülenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ

* Tam güneş tutulması: Ay'ın Güneş ve Dünyanın arasından geçerken Güneş'i tamamen kapatması durumlarında meydana gelmektedir.

* Halkalı güneş tutulması: Ay, Güneş ve Dünya'nın arasından geçerken halka şeklinde bir boşluğu kapatamadığında halkalı güneş tutulması meydana gelir.

* Parçalı güneş tutulması: Ay'ın yörünge hareketi esnasında Güneş'in önünü tam olarak kapatamadığı durumlarda meydana gelmektedir. Güneş'in bir parçasını kapattığı güneş tutulmasına denir.

* Hibrit güneş tutulması: Dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen güneş tutulması, bazı noktalardan halkalı, bazı noktalardan da tam şekilde görünebilir. Bu tutulma türüne hibrit güneş tutulması denir.

Tutulma Tarihi Türkiye’de Görülme Türü

30 Nisan 2060 Türkiye’den TAM görülecektir.

3 Eylül 2081 Türkiye’den TAM görülecektir.

DÜNYADA MEYDANA GELECEK TÜM GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek Görülme türü

26 Şubat 2017 Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika Halkalı

21 Ağustos 2017 Amerika Birleşik Devletleri Tam

15 Şubat 2018 Kuzey Amerika Parçalı

13 Temmuz 2018 Güney Avustralya Parçalı

11 Ağustos 2018 Kuzey Avrupa Parçalı

6 Ocak 2019 Doğu Asya Parçalı

2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam

26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı

21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı

14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam

30 Nisan 2060 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam

Kaynak: Habertürk