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2017 Güneş tutulması ne zaman?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi dahilinde Dünya ve Güneş'in arasına girerek Güneş ışığını kısmen veya tamamen örtmesiyle oluşmaktadır

2017 Güneş tutulması ne zaman?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi dahilinde Dünya ve Güneş'in arasına girerek Güneş ışığını kısmen veya tamamen örtmesiyle oluşmaktadır

02 Şubat 2017 Perşembe 16:51
2017 Güneş tutulması ne zaman?
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GÜNEŞ tutulması, Ay'ın yörünge hareketi dahilinde Dünya ve Güneş'in arasına girerek Güneş ışığını kısmen veya tamamen örtmesiyle oluşmaktadır. Peki 2017 Güneş tutulması ne zaman? İşte güneş tutulması tarihi...

2017 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2017 yılında ilk Güneş tutulması 26 Şubat 2017 tarihinde halkalı bir şekilde gerçekleşecek. İkinci güneş tutulması ise 21 Ağustos 2017 tarihinde tam şeklinde oluşacak ancak bu iki güneş tutulması da Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden görüntülenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ

* Tam güneş tutulması: Ay'ın Güneş ve Dünyanın arasından geçerken Güneş'i tamamen kapatması durumlarında meydana gelmektedir.

* Halkalı güneş tutulması: Ay, Güneş ve Dünya'nın arasından geçerken halka şeklinde bir boşluğu kapatamadığında halkalı güneş tutulması meydana gelir.

* Parçalı güneş tutulması: Ay'ın yörünge hareketi esnasında Güneş'in önünü tam olarak kapatamadığı durumlarda meydana gelmektedir. Güneş'in bir parçasını kapattığı güneş tutulmasına denir.

* Hibrit güneş tutulması: Dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen güneş tutulması, bazı noktalardan halkalı, bazı noktalardan da tam şekilde görünebilir. Bu tutulma türüne hibrit güneş tutulması denir.

Tutulma Tarihi    Türkiye’de Görülme Türü
30 Nisan 2060    Türkiye’den TAM görülecektir.
3 Eylül 2081    Türkiye’den TAM görülecektir.
DÜNYADA MEYDANA GELECEK TÜM GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi    Nereden Görülecek    Görülme türü
26 Şubat 2017    Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika    Halkalı
21 Ağustos 2017    Amerika Birleşik Devletleri    Tam
15 Şubat 2018    Kuzey Amerika    Parçalı
13 Temmuz 2018    Güney Avustralya    Parçalı
11 Ağustos 2018    Kuzey Avrupa    Parçalı
6 Ocak 2019     Doğu Asya    Parçalı
2 Temmuz 2019    Kuzey Amerika    Tam
26 Aralık 2019    Kuzey Asya    Halkalı
21 Haziran 2020    Kuzey Asya    Halkalı
14 Aralık 2020    Kuzey Amerika    Tam
30 Nisan 2060    Kuzey Afrika, Türkiye,  Orta Asya    Tam

Kaynak: Habertürk

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Son Güncelleme: 02.02.2017 18:00
Anahtar Kelimeler:
Güneş ışığıAy2017 Güneş Tutulması
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