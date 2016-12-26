2016'nın son icraat programı

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, medya temsilcileriyle bugün geniş kapsamlı bir icraatın içinden gezisine imza atacak. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkanı seçilen ve 2,5 yıldır bu görevi sürdüren Başkan Yücel, gazetecilerle birlikte 2016'nın son icraat gezisini bugün yapacak. Saat 10.00'da başlayacak programda, gazetecilere başlayan ve biten projelerini tanıtacak olan Başkan Yücel, 2017'de başlayacağı çalışmaları da anlatacak.
AZERBAYCAN TV'YE KONUŞTU
Öte yandan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Azerbaycan’dan gelen Türk Alemi TV ekibine röportaj verdi. Tersane manzarası eşliğinde soruları cevaplayıp Alanya’yı tanıtan Başkan Yücel, “Türk dünyasında Alanya'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Belediye Meclis Üyesi Hasan Basar ile Alanya'nın güzelliklerini anlattık. Türk Hakları Medeniyet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran, Türk Alemi TV ve Türk Alemi Gazetesi Genel Koordinatörü İhsan Dağduran ile Azerbaycan'ın ve Türk Alemi TV'nin araştırmacı gazetecisi Aida Eivazona'ya bu güzel söyleşi için teşekkür ederim” dedi.
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilerle birlikte 2016'nın son icraat gezisini bugün yapacak
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