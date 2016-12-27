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20 ortakla kurup Türkiye'nin her yerine girdiler!

Zeytinyağı ve yeşil zeytin üretiminin önemli  merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yılda ortalama 1 milyon zeytin, 5  milyon ceviz, çam, servi ve defne fidanı üretiliyor

20 ortakla kurup Türkiye'nin her yerine girdiler!
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EDREMİT Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fahrettin Yıldırım, AA  muhabirine, bölgenin başlıca geçim kaynağı zeytin ve zeytinyağı olmasından dolayı  ağırlıklı olarak, bakanlık onaylı, sertifikalı ve aşılı zeytin fidanı  ürettiklerini belirtti.
Yıldırım, 20 ortaklı kooperatifte ayrıca çam, ceviz, servi, ve defne  fidanları da yetiştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yılda ortalama 1 milyon zeytin fidanı, 5 milyon civarında mevsimlik  fidan ve 10 milyona yakın dış mekan süs bitkisi üretimine ulaşmış bulunuyoruz.  Ama hedeflerimiz bu rakamların çok daha üzerine çıkabilmek. 20 ortağımız  bulunuyor. Bir hedefimiz de ortak sayımızı 100'e çıkartabilmek. Kalite konusunda  ısrarcıyız. Doğru fidanı alabilmek için doğru satış yerlerinin tercih edilmesi  gerekiyor. Biz de bunun en başında olan yerlerden birisiyiz. Gemlik ve yağlık  zeytin fidanları için köklenme ortamlarının doğru kurulması, alınan çelik  materyallerin doğru olması, bakımlarının her dönemde doğru yapılması önemlidir."
Kooperatifte görevli ziraat mühendisi Özlem Akgüner de aşılı ve  sertifikalı fidan üretimi konusunda çok hassas davrandıklarını, il ve ilçe tarım  müdürlükleri tarafından denetimlerin periyodik olarak yapıldığını belirtti.
Her mevsime uygun çiçek üretimlerinin de bulunduğunu anlatan Akgüner,  "Hercai menekşe, Şebboy, Karanfil, Çuha, Gazanya, Şakayık ve daha bir çok  mevsimlik çiçeği üretebiliyoruz. Bunun dışında, bakanlık onaylı, sertifikalı ve  aşılı fidan üretimimiz ve satışları yapılmaktadır. Ceviz fidanlarında Chandler,  Pedro ve diğerlerini üretebiliyoruz. Bunların dışında, dış mekan süs bitkisi  olarak, Berberiz, Taflan, Liman Servi, Orman Sarmaşığı, Lavanta, Defne ve daha  birçoğunu üretebiliyoruz." dedi.

 
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Etiketler; #zeytinyağı #zeytin ağacı #ceviz #çam #servi
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