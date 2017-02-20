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20 işadamı gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması`na yönelik operasyonda 20 işadamı gözaltına alındı.

20 işadamı gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması`na yönelik operasyonda 20 işadamı gözaltına alındı.

20 Şubat 2017 Pazartesi 11:51
20 işadamı gözaltına alındı
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BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ PDY) yönelik operasyonda 20 işadamı gözaltına alındı. 

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında, kapatılan Bandırma İş Adamları Derneği (BANİAD) Yöneti?m Kurulunda  görev aldığı belirtilen 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği  ekipleri, bazı adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 20 iş adamını  gözaltına aldı.

Şüpheliler ilçe emniyet müdürlüğüne getirilirken, diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
20 IşadamıGözaltıFetullahçı Terör Örgütü
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