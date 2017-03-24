2 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki uygulamalar sırasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, toplam 2 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sırasında S.U. (24) ve S.Ş. (26) isimli şahıslar da yakalandı. Yakalanan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.U. ve S.Ş., cumhuriyet savcılığınca daha sonra serbest kaldı.