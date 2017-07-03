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2 bin 300 TL “haram”dan “helal”e dönüşürken uçtu

Büyükçekmece’de, yardım toplamak için Ayşe Çakır’la görüşen iki kadın, “Bu evde haram para var, parayı okuyalım” diyerek sohbeti bambaşka bir yöne çevirdiler. Ayşe Çakır’ın 2 bin 300 TL’si “Haram”dan “Helal”e dönüştürülürken uçtu gitti. Şerife Y. ve Şeker G. hakkında dolandırıcılık suçundan iddianame hazırlandı. Asliye ceza mahkemesi suçun “Dini duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık’ olduğu gerekçesiyle dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi

2 bin 300 TL “haram”dan “helal”e dönüşürken uçtu

Büyükçekmece’de, yardım toplamak için Ayşe Çakır’la görüşen iki kadın, “Bu evde haram para var, parayı okuyalım” diyerek sohbeti bambaşka bir yöne çevirdiler. Ayşe Çakır’ın 2 bin 300 TL’si “Haram”dan “Helal”e dönüştürülürken uçtu gitti. Şerife Y. ve Şeker G. hakkında dolandırıcılık suçundan iddianame hazırlandı. Asliye ceza mahkemesi suçun “Dini duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık’ olduğu gerekçesiyle dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:41
2 bin 300 TL “haram”dan “helal”e dönüşürken uçtu
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EV hanımı Ayşe Çakır’ın 27 Şubat 2016 günü kapısını çalan Şerife Y.(61) ve Şeker G.(58), halk eğitim merkezinde bir hayır kurumunun kermesi için yardım topladığını söylediler. Ayşe Çakır, camdan kadınlara kermes için yiyecek ve çorap verdi. Camı kapattığı sırada tekrar seslenen iki kadın evde nazar ve muska olduğunu söyleyerek Ayşe Çakır’ın dikkatini çekti. Evdeki nazarı bozabileceklerini söylemeleri üzerine Ayşe Çakır iki kadını evine aldı. Evin içinde dolaşan iki kadın yanlarında getirdikleri muskaları evde bulmuşlar gibi ortaya çıkardı.

“PARAYI OKUYALIM”

İki kadın bu kez “sizin bu evde haram para var, haram para saklıyorsunuz. Getirin bu parayı okuyalım da bereketi artsın” dedi. Ayşe Çakır evin yatak odasında sakladığı 2 bin 300 TL parayı iki kadına getirdi. Getirilen parayı okuyan kadınlar parayı bir çorabın içine koyduktan sonra banyoya koyup kapıyı kilitledi. Ev sahibinin yanına gelen dolandırıcılar, “Biz parayı ve elbiseleri okuduk, bereketi gelecek” dedikten sonra evden ayrıldı. Banyonun kapısını açan Ayşe Çakır, parasının çorap içinde olmadığını görünce dolandırıldığını anladı. Karakola şikayete giden Çakır, kendisini dolandıran iki kadının eşkalini detaylı bir şekilde polise verdi.

DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Fotoğraf üzerinden yapılan teşhisten sonra Çakır, her iki dolandırıcı kadını da teşhis etti. Yapılan soruşturmanın ardından bu kişilerin Şeker G. ve Şerife Y. olduğu anlaşıldı. İki kadın da ifadesinde olay yerine hiç gitmediklerini ve teşhisin yanlış olduğunu söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. İki kadın hakkında asliye ceza mahkemesinde dolandırıcılık suçundan bir yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak asliye ceza mahkemesi dosyanın “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” şeklinde nitelikli dolandırıcılık suçu olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderme kararı aldı. Suç vasfı değiştiği için iki sanık da ağır ceza mahkemesinde 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlayacak.

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HırsızlıkİstanbulDin Duyguları Istismar
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