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15 yaşındaki hamile çocuk gelin fidye için kaçırıldı

Suriye’deki iç savaştan kocasıyla birlikte kaçarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yerleşen 15 yaşında 6 aylık hamile çocuk gelin, Suriyeli bir çift tarafından kaçırılarak 10 bin dolar fidye istendi. Eşini, en son görüldüğü Adana’da arayan Muhammed Elalluş, "Eşim ve bebeğimin hayatından endişe ediyorum" dedi

15 yaşındaki hamile çocuk gelin fidye için kaçırıldı

Suriye’deki iç savaştan kocasıyla birlikte kaçarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yerleşen 15 yaşında 6 aylık hamile çocuk gelin, Suriyeli bir çift tarafından kaçırılarak 10 bin dolar fidye istendi. Eşini, en son görüldüğü Adana’da arayan Muhammed Elalluş, "Eşim ve bebeğimin hayatından endişe ediyorum" dedi

04 Temmuz 2017 Salı 09:55
15 yaşındaki hamile çocuk gelin fidye için kaçırıldı
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SURİYE'NİN Halep şehrinde yaşayan Zahra Hammud (15) ile Muhmamed Elalluş (23) bundan 1 yıl önce evlendi. Halep’te yaklaşık 11 ay önce yaşanan zorunlu göç nedeniyle çift Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gelerek buraya yerleşti. Elalluş, Reyhanlı’da Suriye’nin Kobani ilçesinden gelen C. El İbrahim ve karısı E. El Mustafa ile tanıştı. El İbrahim oturduğu iki katlı evin birinci katını Suriyeli çifte verdi.

Yaklaşık 10 gün önce de E. El Mustafa, 6 aylık hamile olan Zehra Hammud’a temizlenecek bir ev olduğunu, çalışıp çalışmayacağını sordu. Hammud da paraya ihtiyacı olduğu için El Mustafa ile birlikte evi temizlemeye gitti. Ancak akşam olmasına rağmen Hammud evine dönmedi. Kocası Muhammed Elalluş sabaha kadar bekledi ama eşinden haber alamadı. Bu arada, tanıştıkları komşuları karı koca da evde yoktu. Bir süre sonra Elalluş’un telefonu çaldı. Elalluş telefonu açtığında karşıdaki kişi, "Eşin bizim elimizde onu almak istiyorsan 10 bin dolar para getireceksin, yoksa eşini bir daha göremezsin. Kimseye de söyleme polise gitme" dedi.

Elalluş önce ne yapacağını bilemedi, o kadar parası olmadığı için de çaresiz beklemeye başladı. Daha sonra Reyhanlı’da polise giderek eşinin kaçırıldığını, kendisinden fidye istendiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Ancak aradan 10 gün geçmesine rağmen eşi bir türlü bulunamadı.

Eşinin kaçırılıp Adana ve Mersin tarafına getirildiğini duyan Elalluş, Adana’ya geldi. Elalluş, "Eşim 10 gündür yok. Üstelik 6 aylık hamile. Onu Suriye’den gelen Reyhanlı’daki komşumuz ve karısı kaçırdı. Bana telefon açıp 10 bin dolar para istiyorlar. Benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Ben savaştan kaçtım hiç param yok. Onların hayatından endişe ediyorum. Beni telefonla arayıp tehdit ediyorlar. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Muhammed Elalluş, izine Adana’da da ulaşamadığı eşinin bulunması için yardım istiyor.

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