15 Temmuz karikatür ödülleri sahiplerini buldu

KONYA'DA düzenlenen 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belirlendi.Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin unutulmaması ve halkın direnişinin hafızalarda tazelenmesi için düzenlediği yarışmaya çok sayıda eser katıldı.
Şehit ve gazilere vefa maksadıyla 6 Mart'ta başlayan yarışmada, jurinin değerlendirmesiyle 100 eser seçilerek, ilk üçe girenler ve Jüri Özel Ödülüne layık görülen eserler belirlendi.
Değerlendirme sonucunda birinciliğe Batuhan Çetin, ikinciliğe Çağrı Fatih Cebeci, üçüncülüğe Cemil Safitürk, Jüri Özel Ödülü'ne ise Ayşenur Palabıyık'ın eserleri layık görüldü.
Yarışma neticesinde birincilik kazanan karikatüre 5 bin, ikinciye 3 bin 500, üçüncüye 2 bin ve Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen esere de bin lira ödül verilecek.
Dereceye giren eser sahiplerinin ödülleri 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde yapılacak törenle takdim edilecek.
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