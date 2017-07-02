Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 40°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!

15 Temmuz karikatür ödülleri sahiplerini buldu

Konya'da düzenlenen 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

15 Temmuz karikatür ödülleri sahiplerini buldu

Konya'da düzenlenen 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:48
15 Temmuz karikatür ödülleri sahiplerini buldu
banner404

KONYA'DA düzenlenen 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye girenler belirlendi.Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin unutulmaması ve halkın direnişinin hafızalarda tazelenmesi için düzenlediği yarışmaya çok sayıda eser katıldı.

Şehit ve gazilere vefa maksadıyla 6 Mart'ta başlayan yarışmada, jurinin değerlendirmesiyle 100 eser seçilerek, ilk üçe girenler ve Jüri Özel Ödülüne layık görülen eserler belirlendi.

Değerlendirme sonucunda birinciliğe Batuhan Çetin, ikinciliğe Çağrı Fatih Cebeci, üçüncülüğe Cemil Safitürk, Jüri Özel Ödülü'ne ise Ayşenur Palabıyık'ın eserleri layık görüldü.

Yarışma neticesinde birincilik kazanan karikatüre 5 bin, ikinciye 3 bin 500, üçüncüye 2 bin ve Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen esere de bin lira ödül verilecek.

Dereceye giren eser sahiplerinin ödülleri 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde yapılacak törenle takdim edilecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Konya15 TemmuzKarikatür Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vehbi Koç'un cenazesiyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek
Vehbi Koç'un cenazesiyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek
Uluslararası Tsunami Merkezi’ sertifikası aldı
Uluslararası Tsunami Merkezi’ sertifikası aldı
Dava açan eski çalışanın BAE'den destek aldığı iddia edildi
Dava açan eski çalışanın BAE'den destek aldığı iddia edildi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals