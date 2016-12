15 tatili hangi güne denk geliyor?

başladığı Eylül ayından itibaren yorucu bir maraton başlıyor. Yeni saat uygulaması sebebiyle bu erken saatlerin karanlık bir havaya denk gelmesi, özellikle soğuk kış aylarında okul yollarına düşmek, okullarda yoğun derslerin içerisinde sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmak ve eve dönüşlerde ise bir dünya ödev sorumluluğuna sahip olmak sebebiyle biraz olsun rahatlayacakları ve bu yorucu süreçte dinlenebilecekleri tatil olan 15 tatil ini merakla ve heyecanla bütün öğrenciler beklemektedir. 15 tatili halk arasında sömestr tatili, yarı yıl tatili , yarı dönem tatili olarak da bilinmektedir. Bu tatili en az öğrenciler kadar veliler de merakla beklemektedirler. Çünkü okul süreci öğrenciler kadar veliler için de oldukça fazla yorucu bir süreçtir veliler de çocuklarıyla birlikte erken saatlerde uyanmakta onları doyurma telaşına sabahın henüz aydınlanmayan saatlerinde düşmekte ve gerektiğinde okula götürme işlemini de gerçekleştirmektedirler. Özellikle çalışan veliler için çok fazla yorucu olan iş hayatına bir de okuyan çocuğun ev ödevine yardım yorgunluğu ve hazırlanış süreci gibi işlerinin yorgunluğu eklenmektedir. Bunun dışında veliler de çocuklarıyla özgürce vakit geçirebilecekleri zamanları beklemekte ve çocuklarıyla birlikte yapacakları planları bu tatilin zamanına göre ayarlayacaklardır ve birlikte dinlenebilmenin keyfini de aramaktadırlar.İşte bu yorgunluk hem öğrenciler hem de veliler için bu kadar çok artınca iki kesim tarafından da en çok merak edilen soru 15 tatil ne zaman sorusu olmuştur. Bunun dışında 15 tatil ocak ayının son haftasında mı başlayacak, 15 tatil ocak ayının hangi gününe denk gelmektedir, 15 tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman kapanacak gibi soruları sıklıkla sormaya başlamışlardır.Hepimiz biliyoruz ki okullar 19 Eylül 2016 tarihinde açılmıştı fakat 15 tatilin ne zaman olduğunu bilmiyorduk. Milli eğitim Bakanlığı ’ ndan (MEB) gelen açıklamaya göre ise 15 tatili 23 Ocak 2017’de başlayacak ve 3 Şubat 2017 tarihinde son bulacaktır. Tatil öncesi ve sonrasında bulunan hafta sonlarını da tatil günleri içerisine katarsak çocuklar ve veliler tam tamına on altı gün tatil yapabilecekler diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı’ ndan (MEB) yapılan resmi açıklamalara göre ise 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ikinci kanaat döneminin ders başlama tarihi ise 6 Şubat 2017 olduğu şeklindedir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ise 9 Haziran 2017 Cuma günü son bulacağı belirtilmiştir.15 tatil ya da diğer adıyla sömestr tatilinin bir aya uzayabileceği yönünde söylentiler çıkmıştı fakat böyle bir açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılmamıştır. Böyle bir durumun mümkün olabilmesi de çok güç bir ihtimaldir. Çünkü sömestr tatili bir aya uzarsa eğitim- öğretim dönemi içerisinde bulunan konuların yetişebilmesi için okul süresi uzatılacak ve bu süre Haziran ayına eklenecektir. Bu sürenin Haziran ayına eklenmesi demek hava sıcaklıklarının iyice artacağı bir dönemde öğrencilerin okula gitmesi demek olacaktır. Bu durum en çok küçük yaştaki öğrencilerin verim oranlarını düşürecek eğitim- öğretim hayatını olumsuz etkileyecektir. Böyle bir durumun olması her ne kadar çok zor da olsa ülke içerisindeki olumsuz siyasi olaylar, doğal afetler, terör olayları vb. durumlar nedeniyle gerçekleşebilir. Fakat şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığı unutulmamalıdır.15 tatil öğrenciler için bir dinlenme dönemidir ve bu dönemi öğrenciler en verimli şekilde dinlenerek değerlendirip okula dinç bir şekilde dönmelidirler. Bu tatil sürecinde dinlenirken dersler de ihmal edilmemeli ve her gün en azından birer saat olmak üzere tekrar edilmelidir varsa eksik konular tamamlanmalı ve yeni döneme hazır hale gelinmelidir. Çocuklar eğer bu tekrarları bu süreçte yapmaz iseler yeni öğrenmiş oldukları bilgilerin çoğunu unutacaklardır ve bu durumda ikinci dönem derslerinde zorlanmalarına hatta başarısız olmalarına sebebiyet verecektir. Bu sebeple veliler de çocuklarına destek olmalı ve onları ders çalışmaya adepte etmelidirler velilerin çocuklarının yanında olması demek çocuklarının başarılarının artması demektir bu unutulmamalıdır. 15 tatil döneminde çocukların ders çalışmak dışında faaliyetler yapabilmesi de sağlanmalıdır.Çocukların 15 tatil döneminde bolca Kitap okumaları sağlanmalı eğer kitap okumayı sevmiyorlarsa sevdirmek için mücadele edilmelidir bunun için sizleri örnek almalarını sağlayabilmek adına siz de çocuklarınızla birlikte kitap okuyabilir birlikte kitap okuma saatleri düzenleyebilirsiniz. Böylece çocuğunuz sizi kendisine örnek alacak ve kitap okumaya özenecektir. Çocuğunuzun 15 tatil süresinde en az 2 kitap okumasını sağlamak büyük bir artı olacaktır. Kitap okumanın dışında bu tatil sürecinde çeşitli sosyal faaliyetleri çocuklarınızla birlikte gerçekleştirmeniz hem çocuğunuzun sizinle olan iletişimini kuvvetlendirecek hem de özgüven kazanmasına yahut var olan özgüveninin artmasını sağlayacaktır. Bunun için özellikle çocuğunuzu spora teşvik etmeli, onunla tiyatroya, sinemaya gitmelisiniz gerektiğinde dışarıda bir akşam yemeği yiyerek ona vakit ayırdığınızı hissettirmelisiniz. Böylece çocuğunuzun 15 tatili çok daha verimli geçmiş olduğu gibi mutlu bir tatil geçirmiş olacaktır. Böyle verimli bir tatilin arkasından çocuklar yeni eğitim öğretim dönemine oldukça dinç ve istekli başlayacaklardır bu sebeple öğrenmeleri de çok kolay olacaktır.