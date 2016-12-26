1.5 milyon öğrenciye müjde!

Dün Şili'de meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem, nisan ayında İHA'ya verdiği özel röportajda 2016 yılı sonuna doğru Şili'de mega bir deprem olabileceğini söyleyen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut'u haklı çıkardı. Şili'de meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremi aylar önce bilen Ahmet Yakut, Marmara depremi için yapılan açıklamaları spekülatif olarak değerlendirerek Türkiye'nin doğusunun dikkatlice takip edilmesi gerektiğini söyledi