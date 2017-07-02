14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

OLAY, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi 17. Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine soygun amaçlı gelen iki kişi, iş yeri sahibi Fayad Sakar'ın karşı koyması üzerine 10 TL'lik gümüş yüzüğü alarak kaçmaya başladı. İşletme sahibi ve çevredeki vatandaşların peşlerinden koştuğu soyguncular, yanlarındaki silahla ateş ederek kaçtı. Yaşananlar iş yeri sahibinin 7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde meydana geldi. Bu sırada sokakta oynayan Suriyeli epilepsi hastası 14 yaşındaki Bilal Hacı Halef ise iddiaya göre silah seslerinden korkarak fenalaştı. Çevredekilerin yardımı ile özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen çocuğun babasının da bir hafta önce bayramlaşma için gittiği Suriye'de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polislerin çalışmaları sonucu soygunculardan Ali G., yanındaki tabancayla birlikte yakalandı. Polis, ikinci soyguncunun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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