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14 aracın lastiklerini bıçakla kestiler

Park halindeki 14 aracın lastiklerini gece yarısı bıçakla kesen 2 genç önce güvenlik kameralarına, ardından da polise yakalandı.

14 aracın lastiklerini bıçakla kestiler

Park halindeki 14 aracın lastiklerini gece yarısı bıçakla kesen 2 genç önce güvenlik kameralarına, ardından da polise yakalandı.

10 Şubat 2017 Cuma 09:46
14 aracın lastiklerini bıçakla kestiler
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OLAY Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağabali Caddesi’nde 1 aracın 2 lastiği, Levent Özalpay Sokak’ta ise 13 aracın 25 lastiği bıçakla kesildi. Araçlarının lastikleri kesilen 6 kişi polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri 20 ayrı iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bazı güvenlik kamerası kayıtlarında ise lastiklerin kesilme anı anbean görüntülendi.
Suçlular serbest bırakıldı. İlçe polisi araçların lastiklerini kesen M.K.(28) ile M.A.Ç.’yi (31) yakaladı. Gözaltına alınan şahısların olay gecesi birahanede içki içtikten sonra yolda yürürken lastikleri kestikleri ortaya çıktı. M.K. ve M.Ü.Ç., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunda ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AraçLastikSamsunSamsun Haberleri
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