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126 yaşında ilk kez doğum günü kutladı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Siirt'te yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 126 yaşına giren Gezer'e doğum günü sürprizi yaptı

126 yaşında ilk kez doğum günü kutladı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Siirt'te yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 126 yaşına giren Gezer'e doğum günü sürprizi yaptı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:51
126 yaşında ilk kez doğum günü kutladı
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SİİRT'TE yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1892 doğumlu Hasan Gezer, ilk kez doğum günü kutladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gökhan Marakçı ve beraberindeki kurum çalışanları, evinde ziyaret ettikleri Gezer'in 126'ncı yaşını tebrik etti. Marakçı ve beraberindekiler, hayatında ilk kez pasta keserek doğum günü kutlayan Gezer'e çeşitli hediyeler verdi.

Marakçı, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1892 doğumlu olan Gezer'in bugün 126 yaşından gün aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz de müdürlük çalışanları olarak yeni yaşını tebrik etmek için geldik. Sağlıklı ve uzun ömrünü yerinde görüp, sırrını ondan almak için bu doğum gününde yanına geldik. Kendisine Allah’tan uzun ve hayırlı ömür diliyorum. Hasan Gezer amcamız yaşı itibarıyla gerçekten sağlıklı. Namazını kılıp orucunu tutuyor. Allah ona daha da uzun ömürler nasip etsin."

"Devletimiz bugüne kadar ihtiyaçlarımızı karşılıyor"
Hasan Gezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü Marakçı'ya teşekkür etti. 10 çocuğu ve 60 torunu olan Gezer ise yaşamı boyunca çok az hastalandığını anlatarak, yaylada hep süt, yoğurt ve ekmek yediğini söyledi. Gezer, "Devletimiz bugüne kadar ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Devletimize her zaman dua ediyorum." dedi. Daha sonra kesilen doğum günü pastasını Gezer'e, İl Müdürü Marakçı yedirdi. 

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En Yaşlı126 YaşındaSiirt
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