Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin

12 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Mardin'deki operasyonlarda 1'i sağ 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

12 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Mardin'deki operasyonlarda 1'i sağ 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

02 Temmuz 2017 Pazar 16:03
12 terörist etkisiz hale getirildi
banner404

ŞIRNAK ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik  operasyonlarda bir terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bölücü terör  örgütüne yönelik operasyonlarda Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları  Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde bir terörist, İdil kırsalına gece  gerçekleştirilen hava harekatında da 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bir terörist ise yaralı yakalandı. Şırnak Valiliği,  yaptıı açıklamada şunları dile getirdi: "İdil ilçesi kırsalında İHA ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü mensubuna karşı başlatılan operasyonda daha önce ölü olarak ele geçirilen 3 bölücü terör örgütü mensubuna ek olarak 3 teröristin daha ölü ele geçirildiğini açıkladı. Böylece Şırnak'ta 6 terörist ölü, 1'i yaralı ele geçirilmiş oldu. Açıklamada, etkisiz hala getirilen PKK'lılar ile birlikte 4 Kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği, Dragunov marka keskin nişancı tüfeği ve çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.

DARGEÇİT'TE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER VURULDU 

Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda ise İl Jandarma  Komutanlığına bağlı ekipler tarafından eylem için keşif çalışması yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine bir terörist sağ olarak yakalandı. Ayni ilçede güvenlik güçlerine saldırı  hazırlığında olduğu belirlenen terörist gruba yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince  düzenlenen hava harekatında  da beş terörist etkisiz hale getirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberişırnakMardinTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katı atık depolama alanında yangın
Katı atık depolama alanında yangın
9 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kuzenini vurdu!
9 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kuzenini vurdu!
'Mangal' operasyonu... Sahilde tek tek toplandı
'Mangal' operasyonu... Sahilde tek tek toplandı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals