12 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda bir terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde bir terörist, İdil kırsalına gece gerçekleştirilen hava harekatında da 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bir terörist ise yaralı yakalandı. Şırnak Valiliği, yaptıı açıklamada şunları dile getirdi: "İdil ilçesi kırsalında İHA ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü mensubuna karşı başlatılan operasyonda daha önce ölü olarak ele geçirilen 3 bölücü terör örgütü mensubuna ek olarak 3 teröristin daha ölü ele geçirildiğini açıkladı. Böylece Şırnak'ta 6 terörist ölü, 1'i yaralı ele geçirilmiş oldu. Açıklamada, etkisiz hala getirilen PKK'lılar ile birlikte 4 Kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği, Dragunov marka keskin nişancı tüfeği ve çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.

DARGEÇİT'TE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER VURULDU

Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından eylem için keşif çalışması yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine bir terörist sağ olarak yakalandı. Ayni ilçede güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terörist gruba yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatında da beş terörist etkisiz hale getirildi.