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11 gündür aranan küçük Miraç'ın cesedi bulundu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 11 gün önce Zap Deresi'ne uçan cipten fırlayıp akıntıya kapılarak kaybolan 5 yaşındaki Miraç Önal'ın cesedine ulaşıldı

11 gündür aranan küçük Miraç'ın cesedi bulundu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 11 gün önce Zap Deresi'ne uçan cipten fırlayıp akıntıya kapılarak kaybolan 5 yaşındaki Miraç Önal'ın cesedine ulaşıldı

29 Haziran 2017 Perşembe 17:23
11 gündür aranan küçük Miraç'ın cesedi bulundu
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YÜKSEKOVA'DAN Hakkari'ye giden ve içinde 9 kişinin bulunduğu Aydın Önal yönetimindeki cip, 18 Haziran'da ilçeye 17 kilometre uazaklıktaki çöplük mevkiinde kontrolden çıkıp 20 metrelik şarampolden Zap Deresi'ne uçtu. Kazada, araçtaki 41 yaşındaki Banu Önal öldü, şoför Aydın Önal, Nesibe Önal, Sevim Önal, Samet Önal ve Fazile Kurt yaralandı. 50 yaşındaki Elif Önal ile 4 yaşındaki Cemre ve 5 yaşındaki Miraç ise akıntıya kapılarak kayboldu. 19 Haziran'da yapılan aramalarda Elif Önal ve Cemre Önal'ın cesetlerine ulaşıldı. 5 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları ise sürüyordu.
İŞ MAKİNALARI DEVREYE GİRDİ
Akıntıya kapılarak kaybolan ve 11 gündür arama çalışmalarının sürdüğü derede dün sabah saatlerinde Özel İdareye ait iş makinelerı suyun akıntı yönünü değiştirip setler oluşturdu. Afad, yakınları ve vatandaşların arama çalışmaları sırasında da bugün minik Miraç'ın cesedine ulaşıldı. Yakınları ve yetkililer tarafından minik Miraç'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

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