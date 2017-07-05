11 aydır her yerde aranıyordu! Yakalandı!

SİVAS 'TA darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ / PDY soruşturması kapsamında, 25 Temmuz 2016'da hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 'akademisyenler imamı' olduğu öne sürülen Veysel Tıkaç, 11 aydır her yerde aranıyordu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 1 ay önce teknik takibe alınan Tıkaç, 2 gün önce akşam saatlerinde Sivas'ta saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tıkaç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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