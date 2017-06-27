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10 kişinin bulunduğu otomobil, hafif ticari çarptı: 16 yaralı

Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde, içerisinde çoğu çocuk 10 kişinin bulunduğu otomobil, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada her iki araçtaki toplam 16 kişi yaralandı

10 kişinin bulunduğu otomobil, hafif ticari çarptı: 16 yaralı

Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde, içerisinde çoğu çocuk 10 kişinin bulunduğu otomobil, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada her iki araçtaki toplam 16 kişi yaralandı

27 Haziran 2017 Salı 15:04
10 kişinin bulunduğu otomobil, hafif ticari çarptı: 16 yaralı
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KAZA, öğle saatlerinde Besni- Gaziantep Karayolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Şevket Bozkurt'un kullandığı ve içerisinde çoğu çocuk 10 kişinin bulunduğu 27 LH 737 plakalı Otomobil Sugözü yakınlarında Latif Sablak yönetimindeki 27 B 3587 plakalı hafif ticari araca arkadan hızla çarpıp takla attı.

Kazada hurda yığınana dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Şevket ile yanındaki Ayten, Mehmet, Hanım, Ali, HASAN, Hüseyin, Sıla, Gülhan ve İbrahim Bozkurt, hafif ticari aracın sürücüsü Latif ile yanında bulunan Zeliha, Zehra, Enes, Furkan ve Muhammed Ali Sablak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ali ve İbrahim Bozkurt, hayati tehlikeleri bulundukları gerekçesiyle adıyaman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Kaza sonrası uzun süre kapanan yol ise, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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