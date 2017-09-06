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Game Of Thrones karakterlerinden Jamie Lannister’ın eli ayakkabı oldu

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game Of Thrones dizisinin Kingslayer'ı Jamie Lannister'dan ilham alınarak özel bir ayakkabı tasarlandı

Game Of Thrones karakterlerinden Jamie Lannister’ın eli ayakkabı oldu

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game Of Thrones dizisinin Kingslayer'ı Jamie Lannister'dan ilham alınarak özel bir ayakkabı tasarlandı

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:30
Game Of Thrones karakterlerinden Jamie Lannister’ın eli ayakkabı oldu
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GAME of Thrones – Taht Oyunları dizisinin hayranları için özel bir ayakkabı üretildi. New York merkezli KOIO tarafından üretilen bu altın ayakkabılar, dizide Kingslayer’a adandı. Dizide, kaybettiği eli yerine altın bir ele sahip olan Jamie Lannister’a adanan ayakkabılar da altın renginde. Sadece 150 çift üretilen ayakkabılar, satılmayacak, Instagram üzerinden şanslı hayranlarına verilecek.

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Son Güncelleme: 06.09.2017 10:32
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game of thrones karakterlerinden jamie lannister ın eli ayakkabı oldu
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