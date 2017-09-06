game of thrones karakterlerinden jamie lannister ın eli ayakkabı oldu

GAME of Thrones – Taht Oyunları dizisinin hayranları için özel bir ayakkabı üretildi. New York merkezli KOIO tarafından üretilen bu altın ayakkabılar, dizide Kingslayer’a adandı. Dizide, kaybettiği eli yerine altın bir ele sahip olan Jamie Lannister’a adanan ayakkabılar da altın renginde. Sadece 150 çift üretilen ayakkabılar, satılmayacak, Instagram üzerinden şanslı hayranlarına verilecek.
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