8 terörist, 146 kilo bomba ile yakalandı

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü PKK ve PYD üyesi 8 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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