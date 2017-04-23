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Köylünün geçim kaynağı kuzugöbeği

Gazipaşa’da orman köylüsü, baharın gelmesiyle ormanda yetişen kuzugöbeği mantarını toplayarak ekonomisine katkı sağlıyor. Dönemine göre kuzugöbeği, kilosu 80 ile 120 TL arasında alıcı buluyor

Köylünün geçim kaynağı kuzugöbeği

Gazipaşa’da orman köylüsü, baharın gelmesiyle ormanda yetişen kuzugöbeği mantarını toplayarak ekonomisine katkı sağlıyor. Dönemine göre kuzugöbeği, kilosu 80 ile 120 TL arasında alıcı buluyor

23 Nisan 2017 Pazar 22:25
Köylünün geçim kaynağı kuzugöbeği
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GAZİPAŞA'DA orman köylüsünün sezonluk geçim kaynaklarından biri de mantar türü olan kuzugöbeği, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda başlayıp Mart ve Haziran döneminde 1600 metreye kadar bölümlerde doğal olarak yetişiyor. Yeniköy, Sugözü, Çığlık, Doğanca ve Çile gibi mahallelerde orman köylüleri kuzugöbeği mantarlarını toplayarak bütçelerine katkı sağlıyor. Kuzugöbeğinin kilosu 80 ile 120 TL arasında alıcı bulurken, kurutulmuşu ise 500 TL'den satılıyor. Toplanması ve tüccarlarca satın alınması Orman İşletme Müdürlüğü'nden izne tabi olan ürün, Gazipaşa'da sezonluk olarak orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alıyor.
'ORMAN KÖYLÜSÜNE DESTEK OLUYOR'
Gazipaşa'ya bağlı Yeniköy'de yaşayan ve yaz sezonunda geçimini başka ilçelerde garsonluk yaparak sağlayan Metin Utku, bahar aylarında ise yaşadığı bölgede kuzugöbeği mantarı toplayıp satıyor. Utku, "Ormanlık alanlarda, dağlardan topluyoruz. 2 aylık sürede sezonluk topluyorum" dedi. Karatepe Mahallesi'nden kuzugöbeği ticaretiyle uğraşan Ahmet Koç da şunları söyledi: "Gazipaşa'ya bağlı Yeniköy ve Güney Mahallesi'nde köylünün topladığı kuzugöbeğinin ticaretini yapıyorum. Kuzugöbeği, sahil şeridinden başlayıp, Toros Dağları'nın eteklerine kadar olan kısımda yetişiyor. Hasadı Mart ayından başlayarak Haziran'a kadar devam ediyor. Kuzugöbeğinin kilosunu Mart ayında 120 TL'den alırken, şimdi 80 TL'ye alıyorum. Orman köylüsüne bir destek oluyor."
 

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaKaynağı KuzugöbeğiKöylüMantarOrman Köylüsü
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