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Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortası ile ilgili, "Şu anda yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Sistemin şöyle bir eksikliği var, trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım" dedi

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortası ile ilgili, "Şu anda yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Sistemin şöyle bir eksikliği var, trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım" dedi

17 Şubat 2017 Cuma 13:05
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
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ŞİMŞEK, zorunlu trafik sigortasıyla ilgili şunları söyledi:

"Şu anda yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Sistemin şöyle bir eksikliği var, trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanızın sigortası var, belki de hiç deneyimi olmayan bir şoföre 'hadi al sür' diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim, arkadaşlar çalışıyor. Sadece taşıtın değil sürücünün risklerini de dikkate alan bir sistem... Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker."

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Başbakan Yardımcısı ŞimşekZorunlu Trafik SigortasıYeni DönemModel
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